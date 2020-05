Votre grand ménage du printemps coûte cher

Le grand ménage du printemps auquel se sont adonnés de nombreux citoyens confinés en raison de la pandémie de COVID-19 coûte cher aux municipalités du Québec.

«Tout le monde en confinement s’est mis à faire du ménage. Ce sont des tonnes et des tonnes de déchets supplémentaires que nous gérons maintenant, et nous payons à la tonne», a expliqué la nouvelle présidente de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et mairesse de la municipalité de Sainte-Julie, Suzanne Roy, en entrevue avec Jonathan Trudeau sur QUB radio.

Écoutez l’entrevue complète de Suzanne Roy à l'émission Franchement dit sur QUB radio: