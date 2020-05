DÉCHÈNE, Marguerite



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 17 mai 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Marguerite Déchène, épouse de feu monsieur Albert Bilodeau. Elle était la fille de feu monsieur Arthur Déchène et de feu dame Blanche Jacob. Elle demeurait à Beaupré.Les cendres seront mises en niche sous la direction desElle laisse dans le deuil sa fille Lise et son fils Guy (Esther St-Amour); ses deux petites-filles: Malaurie et Mélisende; son frère et sa soeur: Claude (feu Alice Dufour), Madeleine (feu Roger Thibault) et elle était la sœur et la belle- sœur de feu Jacqueline Déchène ( feu Roger Paquet), feu Roger Déchène, feu Jean-Louis Déchène (feu Simone Jacques) et feu Yvette Déchène (feu Philippe Guay), feu Jacques Bilodeau, feu Fernande Bilodeau (feu Léonidas St-Gelais), feu Médéric Bilodeau (feu Georgette St-Hilaire), feu Omer Bilodeau (feu Alice Boucher), feu Wellie Bilodeau (feu Antoinette Barette), feu Cécile Bilodeau (feu Odilon Tremblay), feu Anna-Marie Bilodeau (feu Guy Marette), feu Béatrice Bilodeau (feu Roméo St-Gelais). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le personnel du Jardin de la Côte pour la grande qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/