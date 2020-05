On peut dire qu’on est tombé de l’autre côté de la montagne et ça déconfine, Églantine. Horacio a cessé de chorégraphier et il est très à l’ouvrage. Il a même pleuré deux fois dans la même semaine.

François Legault est beaucoup plus permissif avec ses nouvelles lunettes. C’est du sérieux et ça arrive à temps. Les mèches étaient devenues très courtes et, ne serait-ce que sur les réseaux soucieux, tout le monde commençait à en avoir plein la cuvette. Je me demande si ce n’est pas le beau temps qui, par les fenêtres du parlement, a réussi à faire céder le barrage morose. Le week-end de trois jours fut déclencheur et un formidable retour à la terre alors que les pépinières, Canadian Tire et marchands de sable ont enregistré des ventes records. Si tout ce qui a été planté depuis une semaine se met à pousser, on va manquer d’oxygène. Fallait voir dans les allées intérieures et extérieures que la distance de deux mètres en mangeait toute une. Et voilà qu’on peut jouer au golf, aller à la pêche, qu’on pourra se faire couper les cheveux à Drummondville et redémarrer l’industrie du hamburger au propane. Si ce n’était pas du plexiglas, on se sauterait au cou.

Semaine de déblocage. C’est pas tout le monde qui a le budget de Justin ou d’Alain Bellemare. L’économie ne pouvait plus étirer l’élastique et des cartes de crédit sont devenues lourdes comme des poches de ciment. Il y en a qui font de l’argent comme de l’eau grâce à notre première pandémie à vie, mais d’autres s’en relèveront difficilement ou pas du tout. Est-ce nouveau que les riches s’enrichissent et que les pauvres s’appauvrissent ?

ÇA VA SE PLACER

C’est un peu tout croche, mais on s’en balance. On ne peut pas aller à la toilette dans certaines pourvoiries ou réserves, mais on peut y aller chez Walmart.

Doit-on porter le masque pour mettre les pneus d’été ? Et vive le rideau de douche dans les karts de golf ! Faites-vous-en pas, il y a quelqu’un qui va finir par comprendre que si tu vis en famille à la maison, tu peux faire la même chose dans un chalet en forêt et nos bronzages avec masque seront superbes. Désolé pour vous si vous n’avez pas 10 amis, 3 familles et un masque.

DOUBIDOU