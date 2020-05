[EN DIRECT VENDREDI 22 MAI 2020] Tous les développements de la pandémie de coronavirus

Le nouveau coronavirus a fait plus de 333 000 morts dans le monde, alors que plus de 5 121 000 de cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués.

Ne manquez rien des derniers développements de la pandémie de COVID-19 au pays et dans le monde.

DERNIER BILAN | 6H15

PLANÉTAIRE

Cas confirmés: 5 121 639

Morts: 333 323

AU PAYS

Cas confirmés: 81 313

Morts: 6152

AU QUÉBEC

Cas confirmés: 45 495

Morts: 3800

ÉTATS-UNIS

Cas confirmés: 1 577 758

Morts: 94 729

TOUTES LES NOUVELLES DU LUNDI 22 MAI 2020

6H20 | La Chine a proclamé vendredi sa victoire sur le nouveau coronavirus qui a sinistré son économie et continue de galoper ailleurs dans le monde, notamment au Brésil où le seuil des 20 000 morts vient d’être franchi.

AFP

6H11 | La proportion de jeunes adultes morts du coronavirus est plus élevée au Brésil que dans la plupart des autres pays, notamment chez les plus pauvres, qui ont plus de mal à respecter les règles de distanciation sociale.

6H06 | Le ministère grec des Migrations a annoncé vendredi le prolongement jusqu’au 7 juin des mesures de confinement dans les camps de demandeurs d’asile, mises en place depuis plus de deux mois pour enrayer la pandémie du nouveau coronavirus.

4H54 | La Russie a annoncé vendredi un nouveau record du nombre de morts du nouveau coronavirus en une seule journée avec 150 victimes, l’épidémie restant toutefois stable en matière de nouvelles infections.

4H50 | Les ventes de détail ont enregistré un plongeon record de plus de 18 % en avril au Royaume-Uni à cause des mesures de confinement pour lutter contre la pandémie de coronavirus, avec un effondrement de plus de moitié pour les achats de vêtements.