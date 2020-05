Fin de l’omerta en santé: Québec a reçu 1791 courriels en une semaine

Une boîte courriel lancée samedi dernier pour recueillir les confidences des travailleurs de la santé a mené à une avalanche de témoignages.

Nommée «On vous écoute», la boîte courriel a déjà reçu 1 791 messages, a révélé la ministre de la Santé, Danielle McCann, lors d’une commission parlementaire virtuelle vendredi.

«Donc, on peut penser que ça répond à un besoin, a-t-elle commenté. Et on va traiter le plus rapidement possible les dossiers ou les demandes qui sont, à notre avis, très prioritaires, à savoir, par exemple, là où il manque encore de l'équipement de protection. Ce n'est pas la majeure, là, des demandes, là, mais il y en a un peu encore.»

D’autres messages de travailleurs de la santé font état d’un va-et-vient qui existe toujours entre les zones chaudes et froides, ou encore de conflits de travail.

La ministre s’est d’ailleurs engagée à transmettre une partie des informations récoltées aux oppositions et aux journalistes, ainsi qu’aux directions des établissements visés.

Vacances étalées

Quant aux vacances réclamées par les travailleurs de la santé, la ministre McCann a réitéré que tous les employés pourront prendre au moins deux semaines de congé.

Toutefois, afin d’assurer la continuité des services, les vacances seront étalées du 1er juin à la fin septembre, a-t-elle expliqué.

Plus de détails suivront...