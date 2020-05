Jamal Adams et les Jets sont dans une impasse

Rien ne va plus dans les négociations entre les Jets de New York et le maraudeur Jamal Adams.

Selon le réseau ESPN, les deux camps sont dans une impasse. Le joueur voudrait obtenir un nouveau contrat avant le début de la campagne 2020, tandis que l’équipe aimerait attendre et lui faire signer une entente à long terme.

Les Jets et les représentants d’Adams sont en discussion depuis le repêchage, soit depuis le mois d’avril. Les agents de l’athlète auraient d’ailleurs exprimé leur mécontentement face au manque d’initiative de la formation de la NFL, alors qu’aucun montant n’aurait encore été évoqué. Adams aimerait devenir le maraudeur le mieux payé du circuit Goodell. Présentement, c’est Eddie Jackson qui détient ce titre, lui qui fait 14,6 millions $ annuellement.

Les Jets se sont assurés de garder les services d’Adams pour deux autres saisons, eux qui ont décidé d’exercer l’option d’une cinquième année dans son contrat de recrue. En 2020, le maraudeur fera 3,5 millions $ et l’année suivante, il obtiendra une rémunération de 9,9 millions $.

En 2019, Adams a réussi 74 plaqués, une interception et il a inscrit un majeur. L’homme de 24 ans a d’ailleurs été élu sur la première équipe d’étoiles de la NFL.