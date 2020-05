Montréal: les gyms vont changer

MONTRÉAL – Le Pro Gym Montréal a mis en place plusieurs mesures pour que ses clients puissent reprendre l’entraînement tout en limitant les risques de contamination.

La fermeture de l’établissement pèse lourd financièrement sur les épaules de ce centre d’entraînement du quartier Hochelaga-Maisonneuve, et le gouvernement Legault n’a annoncé aucune date pour la reprise des activités.

Le vice-président aux opérations Christian Ménard dit avoir essayé de transmettre à Québec des stratégies pour aider les gyms à ouvrir, sans succès.

BÉATRICE ROY-BRUNET/24 HEURES/AGENCE QMI

«Comme je n’avais pas de leurs nouvelles et que je n’avais pas de plan, j’ai décidé de m’en créer un moi-même en mettant les instructions les plus strictes possible», a-t-il souligné en entrevue avec le «24 Heures».

Voici les principales mesures qu’il a mises en place:

Des panneaux de plexiglas protégeront les entraîneurs privés ainsi que les employés du salon de coiffure et d’ongles. De telles barrières de protection sont de plus en plus fréquentes dans les commerces, les autobus ou encore les cafétérias en milieu de travail. Les employés seront aussi équipés d'une visière lors des interactions avec les clients.

BÉATRICE ROY-BRUNET/24 HEURES/AGENCE QMI

Le Pro Gym ne lésinera pas sur la désinfection des appareils: 26 distributeurs automatiques de désinfectant ont été installés dans le gym et 430 bouteilles ont été dispersées sur les machines d’entraînement.

Les clients du gym devront sélectionner en ligne la plage horaire à laquelle ils souhaitent s’entraîner, pour qu’il n’y ait pas trop de clients en même temps sur place. Un système de bracelets colorés permettra aussi aux employés de s’assurer d'un roulement des personnes présentes.

Les machines seront placées à deux mètres les unes des autres pour s’assurer que les clients maintiennent une distance raisonnable entre eux. Des flèches au sol indiqueront le sens de la circulation, et des machines sont également disponibles à l’extérieur pour un entraînement en plein air. Dans les vestiaires, plusieurs casiers ont été condamnés pour maintenir la distanciation.

BÉATRICE ROY-BRUNET/24 HEURES/AGENCE QMI

Cap vers le virtuel

La pandémie a poussé plusieurs gyms à développer leur offre virtuelle.

Le Biner Training, dans le quartier Villeray, a remporté un grand succès en proposant des cours en direct sur ses pages Facebook et Instagram selon une contribution volontaire.

«On veut continuer ça même avec le déconfinement, on travaille là-dessus. C’est certain qu’on veut garder ça», a dit Nicolas Biniek.

Capture d'écran Instagram/Biner_training

Celui-ci planifie également le retour de sa clientèle même si le concept de l’endroit prévoyait déjà des stations individuelles. «J’ai commencé à mesurer pour le deux mètres [entre les stations] et à faire un peu de design intérieur avec mon entrée», a-t-il raconté.

Clientèle à risque

La situation n’est pas aussi simple du côté du Jimmies Training Centre de Mont-Royal, qui se consacre à une clientèle âgée de 50 ans et plus, donc plus à risque de complications en cas de contamination.

Le nœud de la question pour Ali Le Pierrès, la fondatrice, est de connaître les mesures qui devront être mises en place pour la réouverture.

Les cours de groupe sont nécessaires pour la stabilité financière du petit établissement, qui a ouvert il y a à peine quelques mois. «Pour un gym de cette grosseur, on peut ouvrir, mais est-ce qu’on peut couvrir nos coûts?» a indiqué la propriétaire.

Mme Le Pierrès mise présentement sur les cours en ligne. Un cours gratuit est diffusé hebdomadairement sur les médias sociaux et des cours privés ou de groupe peuvent également être réservés.