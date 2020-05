Parc-Extension: imposante maison à étage ultramoderne à vendre pour 1 951 000$

Cette maison fut construite autour d'une imposante structure d'acier qui a été conservée et standardisée. Ceux et celles qui aiment le style moderne et épuré seront conquis par cette maison urbaine située dans le quartier Villeray à Montréal actuellement à vendre pour la modique somme de 1 951 000$.

La maison qui fait 2575 pi2 d’aire habitable a été entièrement refaite sur mesure.

Seule l’imposante structure d’acier de l’ancienne construction a été conservée.

Après avoir été remise au standard de construction de nos jours, la structure a servi de base pour bâtir une impressionnante demeure de 4 chambres à coucher, deux salles de bains complètes, une salle d’eau et un grand garage attaché.

La superficie habitable impressionnante pour une résidence montréalaise, le jardin intérieur du 2e étage, le mur végétal dans la jolie cour intérieure l’été et l’espace où ranger de nombreuses bouteilles de vin sont quelques-unes des caractéristiques qui font de cette propriété une maison qui se démarque.

Pour plus de photos et de détails sur cette maison à vendre pour 1 951 000$, c’est ici.