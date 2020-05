Ville de Québec: moins d’enfants que l’an dernier dans les camps de jour

En 2020, les camps d’été de la Ville de Québec accueilleront beaucoup moins d’enfants. À cause de la COVID-19, la municipalité aura pourtant besoin de plus de moniteurs et d’argent pour les mettre en place.

• À lire aussi: Le Québec se déconfine: voici ce qui est ouvert ou fermé, permis ou interdit

• À lire aussi: Des parents bien soulagés d’avoir des camps de jour

C’est en substance ce que le maire Labeaume a fait savoir vendredi matin lors d’un point de presse virtuel.

Ces camps, fort populaires auprès des familles, auront lieu cet été du 29 juin au 14 août. La Ville pense pouvoir accueillir 10 000 jeunes au lieu de 17 000, l’an dernier. Aussi, l’administration municipale aura besoin de 2200 moniteurs au lieu des 1500 habituels.

«Nous accueillerons le plus d’enfants possible. Le tout dépend du nombre de moniteurs qu’on peut embaucher. Les dernières semaines ont été pénibles pour les parents. On est quasiment dans un service essentiel. Les parents ont besoin de répit et les enfants ont besoin de prendre l’air», a soutenu le maire de Québec.

Ce dernier a lancé un appel pressant aux jeunes adolescents en estimant que ce serait plus intéressant pour eux de travailler comme moniteurs au lieu de toucher la PCU (Prestation canadienne d’urgence).

Le maire rapporte que les 1500 moniteurs de l’an dernier vont rempiler en 2020. Il dit se concentrer désormais à dénicher 700 autres animateurs. Le taux horaire sera de 14,10$ pour 45h par semaine, soit près de 650$ par semaine. D’autres incitatifs financiers seront également au menu.

Coûts supplémentaires

La municipalité calcule que les camps de jour vont lui coûter 15 millions$, soit 6 millions$ de plus qu’il y a un an.

Le maire Labeaume espère recevoir une aide gouvernementale pour compenser ces coûts additionnels, mais il n’en fait pas une condition sine qua non pour la tenue de l’activité.

Sans surprise, des mesures sanitaires strictes seront mises en place. La distanciation sociale sera toujours en vigueur et les parents ne pourront pas entrer sur les sites du camp de jour.

Les différentes mesures annoncées en novembre 2019 concernant les camps de jour seront bel et bien en vigueur. Les parents pourront ainsi inscrire leurs enfants à la semaine au lieu d’être obligés de réserver pour les sept semaines intégrales du programme.