Visite au CHSLD Paul Triquet

Le 13 mai dernier, le président de la Filiale 265 de Québec, de la Légion Royale Canadienne, Camarade Pierre Gosselin et 22 de ses membres, en ont profité pour honorer nos Vétérans et le personnel des soins. Le CHSLD Paul Triquet, de l’arrondissement Ste-Foy à Québec, a été durement touché par la COVID-19. Malgré toutes les précautions qui prévalaient et les bons soins, L’éclosion du virus a fait 15 victimes. Le personnel et les vétérans étaient très heureux de voir arrivé le cortège avec les deux cornemuseurs du Régiment de cornemuses de Québec qui ont su mettre de l’ambiance et de donner un peu de joie aux vétérans et à tout le personnel présent.

Pour un souper gastronomique et local

Photo courtoisie

Alors que le Québec développe une nouvelle approche plus concertée de l’achat local et de la consommation des produits québécois, les producteurs-vignerons du Conseil des vins du Québec (CVQ) s’allient aux 149 capitaines pêcheurs du Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie pour proposer un repas gastronomique local composé de homards gaspésiens et de vins d’ici. Le CVQ est une association qui regroupe plus de 80 membres, tous unis par une passion dévorante pour la culture de la vigne et la production du vin. Depuis 2018, de nombreux vins québécois portent l’appellation indication géographique protégée (IGP) Vin du Québec qui garantit la traçabilité des produits à toutes les étapes d’élaboration. Le CVQ vous propose des vins pour accompagner le homard gaspésien, mais plusieurs autres sont présentés sur les sites Web des producteurs locaux. ( vinsduquebec.com ).

Le toit du monde

Photo courtoisie

Le 22 mai 2008. Il y a 12 ans aujourd’hui, en pleine année du 400e anniversaire de la Ville de Québec, François-Guy Thivierge (photo) atteignait le sommet de l’Everest et ce après 53 jours d’efforts.

Anniversaires

Photo courtoisie

Dustin Moskovitz (photo) américain entrepreneur américain et co-fondateur de Facebook avec Mark Zuckerberg , Eduardo Saverin, Andrew McCollum et Chris Hughes...Novak Djokovic, joueur de tennis serbe, 33 ans... Apolo Anton Ohno, ex-patineur américain sur courte piste, 38 ans...Jacynthe René, auteure, comédienne de télé et de cinéma, 47 ans...Naomi Campbell, top modèle britannique, 49 ans...Steph Carse, chanteur québécois, 54 ans...Bernie Taupin, parolier, poète, chanteur et artiste anglais surtout connu pour sa collaboration à long terme avec Elton John.

Disparus

Photo courtoisie

Le 22 mai 2019. Judith Kerr (photo), 95 ans, écrivaine britannique d' origine allemande et illustrateur dont les livres vendus à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde...2018. Philip Roth, 85 ans, écrivain américain auteur d’une trentaine d’ouvrages parmi lesquels plusieurs monuments de la littérature contemporaine...2017. Nicky Hayden, 35 ans, pilote américain de moto de vitesse et champion du monde MotoGP en 2006...2015. Louis Johnson, 60 ans, bassiste et réalisateur artistique américain de funk, membre des Brothers Johnson...2014. Bernard Woringer, 82 ans, acteur français...2013. Charles Ouellet, 65 ans, artisan de radio qui a travaillé dans le monde des communications (CJRP, CVKCV, CFLS et CKNU) pendant 45 ans...2013. Luis de Cespedes, 64 ans, comédien québécois d’origine péruvienne et cubaine...2011. Pierre Powers, 63 ans, homme de théâtre, comédien et acteur québécois...2006. Heather Crowe, 61 ans, activiste canadienne...1996. Reine France, 69 ans, comédienne...1910. Jules Renard, 46 ans, écrivain... 1885. Victor Hugo, 83 ans, écrivain français, auteur des Misérables.