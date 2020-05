Woods et Manning c. Mickelson et Brady : le duel approche

C’est dimanche que s’affronteront pour la seconde fois les légendes Tiger Woods et Phil Mickelson. Dans un match-revanche de 2018, les golfeurs seront cette fois-ci rejoints par deux des plus grands quart-arrières de l’histoire de la NFL, Peyton Manning et Tom Brady.

Moins sérieux qu’en 2018, où Mickelson avait remporté une cagnotte de neuf millions $ au dépens de Woods, ce duel servira surtout à amasser des fonds pour la lutte contre la COVID-19. Les quatre participants remettront d’ailleurs un montant combiné de 10 millions $.

Diffusé à la télé sous le nom de «The Match II», cette rencontre sera également l’occasion pour les amateurs de la PGA de constater le niveau de forme des deux rivaux, mais aussi d’apprendre à connaître Brady et Manning dans un autre sport que le football. Le premier fera équipe avec Tiger tandis que le second formera un duo avec «Lefty».

Le neuf de départ sera disputé sous la formule «four-ball», où chaque joueur frappe sa propre balle. Sur le neuf de retour, les golfeurs seront contraints d’alterner à chaque coup.

Selon plusieurs sites spécialisés, le handicap au golf de Brady, qui a gagné six Super Bowl en carrière, serait de 8,1. Pour Manning, vainqueur deux fois du Super Bowl, il serait plutôt de 6,4. Les pivots devraient donc être en mesure de tenir leur bout et n’obtiendront que trois coups d’avance sur le neuf initial.

En raison des mesures liées à la pandémie, les athlètes devront conduire leur propre voiturette de golf et transporter leur sac, puisque les cadets ne seront pas admis. Le match aura lieu au Medalist Golf Club de Hobe Sound, en Floride.