MIVILLE, Jeanne D'Arc



À son domicile, le 14 mai 2020, à l'âge 79 ans est décédée dame Jeanne D'Arc Miville, fille de feu dame Maria Avoine et de feu monsieur Albert Miville. Elle demeurait à Saint-Pamphile, comté de L'Islet. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Jeannine (feu Aldéy Gagnon), feu Guy (Colette Gauvin), feu Rosaire, Pierrette, feu Marcelle (Conrad Bélanger), feu Lucie (feu Benoit Jalbert), feu Jean-Claude (Rachel Foisy). Sont également affectés par son départ ses nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Nous remercions Mme Aline Girard pour ses 15 années de loyaux services ainsi que Mme Sylvie Pelletier et Mme Doris Joncas pour leur accompagnement auprès de Jeanne D'Arc. Notre reconnaissance également au personnel soignant des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile pour les soins d'une grande délicatesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet (pour les soins à domicile), 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, GOR3GO. Des formulaires seront disponibles au salon.