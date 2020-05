GODBOUT, Jeannette Labrecque



Au CHSLD de Saint-Raphaël, le 30 mars 2020, à l'âge de 94 ans est décédée madame Jeannette Labrecque, épouse de feu Claude-Aimé Godbout. Elle était la fille de feu Nérée Labrecque et de feu Marie-Alice St-Pierre. Elle demeurait à Saint-Raphaël de Bellechasse.Elle est allée rejoindre ses 2 fils qui l'ont précédée: feu Jean-Claude (Céline Chicoine Godbout) et feu Laurent; ses petits-enfants: Tina Danzy, Lisa Godbout et Mario Godbout; ainsi que ses arrière-petits-enfants: Christian, Jeremy, Nadia, Selina, Zoe, Marissa et Anthony. Elle était la sœur: feu Patrick (feu Bernadette Shink), feu Jean-Charles (Rosanne Shink), feu Robert (Thérèse Brousseau), feu Roland (feu Edmée Tremblay), Marie-Paule (feu Henri Guillemette), feu Rodrigue (feu Marie Verreault), feu Fernand, Doris (Richard Bolduc) et Marcel (Pauline Gagnon). De la famille Godbout, elle était la belle-sœur de: feu Léonidas (feu Thérèse Lapointe), feu Valia (feu Hector Doiron), feu Fernande (feu Joseph Labrecque), feu Marie-Ange (feu Aldéric Vermette) et feu Angénor (feu Yvonne Lemelin, feu Jeannette Lacasse, Annette Cloutier). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, ses cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement sincère au personnel du CHSLD de Saint-Raphaël pour les bons soins prodigués. Un merci spécial à mesdames Aline et Yolande Vermette pour leur soutien et leur dévouement. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Le Rayon d'Espoir de la MRC de Bellechasse, 80, boul. Bégin Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0. Madame Labrecque a été confiée à la