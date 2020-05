LANDRY, Serge



Au CHU-Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 mai 2020, à l'âge de 51 ans, est décédé, après un difficile combat contre le cancer, monsieur Serge Landry, fils de madame Huguette Morin. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre sa mère madame Huguette Morin, sa conjointe bien-aimée et femme de sa vie, Mylène Loignon, ses enfants: Jade et Maude, ses petits- enfants, sa sœur Linda (François Belleau), ses nièces, ses beaux-enfants Maude et Mathieu, ses beaux-parents Claude Loignon et Diane Rodrigue, ainsi que de nombreux proches, parents et amis. La famille remercie chaleureusement le personnel de l'unité d'hémato- oncologie et celui de l'unité des soins intensifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus qui lui ont prodigué des soins avec compassion ainsi que pour le suivi et le soutien qui ont été apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone: 418-683-8666, site web: www.cancer.ca ou à la Fondation du CHU de Québec, téléphone: 418-525-4385, site web: www.fondationduchudequebec.org .