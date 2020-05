BLAIS, Anita Leclerc



À Ste-Croix, le 15 mai 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Anita Leclerc, épouse de feu Étienne Blais. Elle demeurait à St-Édouard-de-Lotbinière. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gaétane (Émile Delaunois), Camil (Marianne Daigle); ses petits-enfants: Michaël (Mélodie Carrier), Jean-Simon (Carole-Anne Beaudet), Ludovic (Marie-Douce Comeau), Jérémie, Mathias et Ophélie; ses arrière-petits-enfants: Étienne et Éléna; ses sœurs et ses frères: Yolande (Simon Lauzé), Bernadette, Laurette (Jean-Denis Lavaute), Sœur Anne-Marie, Aline (feu Jean-Marie Auger), Yvon (Hermance Lévesque), Denis (Cécile Larocque); son beau-frère Gilles Lemay (feu Simone Leclerc); les familles de feu Ida, feu Carmelle, feu Jean-Roch et feu Georges-Émile; ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Blais: Suzanne (Marc Pépin), Martine, Louisette (feu Jos Fortin), Charlotte , Odette (feu Vincent Houde), Thérèse St-Onge (feu Viateur Blais) et Céline Brochu (feu Romain Blais); les familles de feu Laurette, feu Mathieu, feu Benjamin et feu Gemma; ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, ami(e)s et tous ceux qu'elle a accueillis. Reconnaissance et respect envers toute l'équipe du CHSLD Ste-Croix.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire