SAVARD, Yves



Décédé le 14 mai 2020, à l'âge de 80 ans, dans la sérénité à la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB de Rivière-du-Loup, M. Yves Savard, conjoint de Mme Pauline Drolet, demeurant à Rivière-du-Loup. Il était le fils de feu M. Michel Savard et de feu Mme Béatrix Lefebvre. Il laisse également dans le deuil ses enfants: Marie-Eve et Michel (Mandoline Royer), leur mère Mme Marcelle Guay, ses petites-filles: Mia Savard-Tardif (Youri Ronai-Hird) et Charlotte Savard-Lefebvre (son père Claude Lefebvre), ses beau-fils, feu David Caron, Simon-Pierre Caron et sa fille, Évelyne Caron Ouellet, ainsi que ses soeurs Louise et Thérèse et son frère Alain (Françoise Dubé), son filleul Yannick et sa nièce Marie-Hélène. Sont aussi affectés par son départ plusieurs membres des familles Savard, Lefebvre, Guay et Drolet, ses anciens collègues et de très nombreux amis.et l'inhumation des cendres se fera au cimetière St-François. La famille tient à remercier les équipes d'hémato-oncologie du Centre hospitalier régional du Grand- Portage et de la clinique externe d'hémato-oncologie de l'Hôtel-Dieu de Québec (CRCEO), ainsi que le personnel de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB.