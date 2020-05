FORTIN, Robert



Au CHSLD de St-Fabien-de-Panet, le 16 mai 2020, à l'âge de 101 ans, est décédé M. Robert Fortin, époux de feu Gilberte Couillard-Després. Il demeurait à Montmagny. En raison des circonstances actuelles, une cérémonie a été célébrée à la résidence funéraire, en toute intimité en présence des membres de sa famille. Ses cendres ont été déposées au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil ses enfants: Gilles (Diane Bélanger), Marcel (Johanne Létourneau), Nicole, Yves (Denise Brown), Denis; ses petits-enfants: Pierre-Hugues (Karine Prévost), Marie-Andrée (Benoit Duclos), Anne- Marie, Marc-Philippe (Joannie Chabot); ses arrière-petits-enfants: Liam et Léonie; il était le frère de: feu Adrien (feu Rose-Alma Morin), feu Antonio (Cécile Deschamps), feu Gabrielle (feu Emile Deschamps), feu Hervé (feu Lucienne Morin). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces. Remerciements à Annick et Elisabeth du CLSC et au personnel du CHSLD de St-Fabien-de-Panet pour leur soutien et leurs soins. Les arrangements funéraires ont été confiés à la