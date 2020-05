LABADIE, Roger



Au Centre d'hébergement Sacré-Cœur, le 15 mai 2020, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Roger Labadie, époux de feu dame Marie-Claire Lemay, fils de feu monsieur Wellie Labadie et de feu dame Eva Bergeron. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Ghyslaine Boutin), Micheline (Denis Gingras), Louise (Paul Bergeron) et Raynald (Denise Bussière); ses petits-enfants: Yannick (Marie-Ève Perron), Jean-François (Megan Harris), Pascal (Marie-Luce Galarneau), Marie-Ève (Étienne Lessard), Julien (Myriam Olivier), Maxime (Christina Langlois) et Olivier (Karolane Carrière); ses arrière-petits-enfants: Charles-Antoine, Laurence, Gabrielle, Xavier, Julia, Laurent, Adèle, Roxanne, Laurence et Justine; son beau-frère Claude McGee (feu Pierrette Lemay), sa belle-sœur Jeannine St-Hilaire (feu Robert Labadie), ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout spécialement l'équipe du 3ème étage du CHSLD Sacré-Cœur pour leur dévouement.