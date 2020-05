DAIGLE, Diane



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 mai 2020, à l'âge de 66 ans, est décédée madame Diane Daigle, épouse de monsieur Luc Beaudoin. Elle était la fille de feu Armand Daigle et de feu Clémence Laroche. Elle demeurait à St-Nicolas. Elle est allée rejoindre sa fille Valérie. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Luc, sa fille Priscilla (Martin Clusiault); ses petits- enfants: Vincent Bédard (Rachel Irazoqui), Kassandra Bédard (Michael Boisvert), Kimberley Fredette, Alexandra Fredette et Sabrina Fredette; son arrière- petite-fille Laura Lee; ses frères et sœurs: Françoise Daigle, feu Fernand Daigle (Colette Côté), Réjeanne Daigle (Richard Talbot), Claudette Daigle (Lucien Guérard), Lise Daigle (Denis Beaudoin), Fernande Daigle (feu Alain Legendre), Camil Daigle (Carole Laroche), Marjolaine Daigle (Marcel Côté), Yvon Daigle, Yolande Daigle (Lionel Laroche), Gaétan Daigle (Solange Arton), Rita Daigle (Jean-Guy Fortier), Claude Daigle; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaudoin: feu Émile (Françoise St-Onge), feu Yvon (feu Marie-Paule Fréchette), Michel (Marie-Claire Charest), Denis (Lise Daigle), Lise (Paul-Émile Laliberté), Colette (Jean-Claude Desrochers), Marie (Clément Hamel), André (Nicole Blanchette), Serge (Claudette Proulx), Gaétan (feu Guylaine Demers), Johanne (André Beaudoin); ses 2 filleules Mélanie Desrochers et Geneviève Beaudoin; plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille remercie le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et de la résidence Villa-Laurence de Laurier-Station pour les bons soins prodigués à Diane.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Qc G6V 3Z1 Site internet : https://fhdl.ca. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire