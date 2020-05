FALARDEAU, André



À la Maison Paul Triquet est décédé le 18 mai, à l'âge de 98 ans et 5 mois, monsieur André Falardeau, vétéran de la deuxième guerre mondiale. Il était le fils de feu Napoléon Falardeau et de feu Florida Marois. Il était marié à feu Doreen Reed.Il laisse dans le deuil sa soeur Pauline (feu Claude Michel), ses filles: Thérèse (Gérald Bélanger) et Michèle (André Blouin); et ses deux fils Raymond (Linda Boisvert) et Daniel (Michèle Coté); ainsi que leurs enfants et petits-enfants. Également les membres de l'escadre 302 de la RCAFA, de même que les amis et anciens du Régiment Les Voltigeurs de Québec et les nombreuses connaissances qu'il a eues au cours de sa vie. Remerciements à tout le personnel de la Maison Paul Triquet pour l'excellence des soins et services dont il a bénéficié lors de son séjour. Comme il a été aviateur, ce sera son dernier décollage,''wheels up'' André. Per Ardua Ad Astra.