ROBITAILLE, Rolande Lord



Au CHUL, le 7 mai 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Rolande Lord, épouse de feu monsieur Gérard Robitaille, fille de feu monsieur Amédée Lord et de feu dame Emilia Leblanc. Elle demeurait à Cap-Rouge.Cependant, les parents et amis sont invités à laisser un message de sympathie sur notre site web : https://www.lepinecloutier.com/necrologie-avis-de-deces. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Robert, Claude (Signe Thoresen) et Julie; ses frères et sœurs : Fernande (Jean-Guy Veilleux), Gilbert (Emma Rabellino), feu Jean (Denise Roberge), Rita et feu Richard (Esther Delisle); ses petits-enfants : Olivier et Maxime, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Elle tient à remercier chaleureusement le personnel des soins palliatifs du CHUL (4e sud-est) pour les excellents soins. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825, boul. Henri-Bourassa, bur. 405, Québec (Québec) G1J 0H4, téléphone : (418) 525-4385, https://fondationduchudequebec.org/.