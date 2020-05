ST-HILAIRE, Michel



À sa résidence, le 19 mai 2020, est décédé paisiblement à l'âge de 76 ans, monsieur Michel St-Hilaire de St-Sylvestre, époux de Véronique Payeur. Il résidait auparavant à Donnacona. Il était le fils de Simone Morin et de Télesphore St-Hilaire. Il laisse dans le deuil outre son épouse Véronique Payeur; ses enfants: Hélène, Annie (Sébastien Tessier), Simon (Marie-Hélène Roy); ainsi que ses petits-enfants adorés: Anabel, Marine, Livia et Samuel. Il laisse aussi dans le deuil, ses frères, ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères: feu Guimond (Madeleine Breton), Ghislaine (Normand Croteau), Francine (Robert Drouin), Alain (feu Ginette Bélanger), Gaston (Brigitte Guay), Marie (André Fortin), Sylvie (Robert Poulin). De la famille Payeur: Louise (Raymond Levallois), feu Bernadette (Benoit Côté, Louise Boudreau) et Rita. Il laisse également dans le deuil sa tante Thérèse, plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (www.fondationduchudequebec.org) ou à la Société canadienne du Cancer (www.cancer.ca). La famille remercie le Dr Pierre LeBouthillier et l'équipe de la Clinique d'insuffisance cardiaque de l'Hôpital du St-Sacrement pour leur humanité et leur professionnalisme. La famille tient à souligner également les excellents soins prodigués par la Dre Joahnne Frenette de la Clinique médicale Donnacona. La direction des funérailles a été confiée à la