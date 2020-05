GAGNÉ, Joseph



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 mai 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Joseph Gagné, époux de madame Micheline Auger. Il était le fils de feu madame Alphonsine Marois et de feu monsieur Donat Gagné. Il demeurait à Ste-Anne-de-Beaupré.Monsieur a été confié auIl laisse dans le deuil sa soeur Gabrielle Gagné Roy (feu Maurice Roy), ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Jacques Auger (Josée Gagnon), Lise Auger (Philippe Bertrand), Pierre Auger (Carole Morency), Raynald Auger (Christiane Robitaille), Ginette Auger (Yves Archambault); ainsi que ses deux neveux: Réjean Roy (Johanne Leclerc) et Denis Roy (Line Simard); neveux, nièces, cousins, cousines, ses amis: Nicole B. Madore (Claude) et Mario Chamberland (Cécile Dionne) et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040, Avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3.