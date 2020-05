DIAMOND, Jean-Guy



À Hôpital de l'Enfant-Jésus à Québec, le 11 mai 2020, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Diamond, fils de feu Dame Suzanne Diamond et de feu Monsieur O'Brien Diamond. Il demeurait à Québec. Jean-Guy laisse dans le deuil son grand amour France Chamberland; ses frères et ses sœurs: feu Denis, Huguette (Jean-Claude), Gilles (Danielle), Ginette, Serge (Brigitte), Louise (Serge); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis, Jocelyne et Hélène sœurs de France. La famille tient à remercier l'ensemble du personnel des soins palliatifs de l`Hôpital de l'Enfant- Jésus. Jean-Guy était avant tout un idéaliste dans l'âme et chérissais la liberté. Sa vie a été guidée par une recherche spirituelle et une justice sociale. En cela, il a œuvré de longue années auprès des personnes aux prises avec des difficultés de toxicomanie et d'alcoolisme. Lors des " partages " avec eux, il a su avoir une approche empreinte de respect et de dignité. Comme le disais une de ses nièces : " tu m'as montré une façon différente de vivre et de croire à quelque chose de plus fort ". La nature était pour lui un refuge et un ressourcement nécessaire pour une paix intérieure. Jean-Guy, tu resteras toujours dans nos cœurs et nos vies. Tu nous as laissé une belle empreinte. Selon ses volontés, une cérémonie intime aura lieu ultérieurement dans son village natal. À l'image de Jean-Guy, un don en temps et en argent dans votre communauté serait apprécié en guise de sympathie. Les gunérailles sont sous la direction de