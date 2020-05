JUNEAU, Jacqueline Tremblay



Au CHSLD Champlain des Montagnes, Québec, le 12 mai 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Jacqueline Juneau, épouse de monsieur Maurice Tremblay. Née à Roberval le 8 octobre 1934, elle était la fille de feu dame Claudia Caron et de feu monsieur Raoul Juneau. Elle demeurait à Québec autrefois de St-Gédéon.Outre son époux Maurice, madame laisse dans le deuil sa fille Nathalie Tremblay (Martin Bonneau); ses petits-enfants: Alexandra et Philippe; ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: feu Gisèle (feu Michel Turcotte), Marie-Paule (feu Loïs Fournier), feu Jeanne-Mance ((feu Marcel Lamontagne) Roger Paradis)), Carmen (Benoît Power), feu Ghislain (feu Jacqueline Perreault), feu Germain (Yvette Tremblay), Nicole (feu Jean-Jacques Dionne); de la famille Tremblay: Camille, ptr, feu Raymond (feu Lise Côté, Jeanne Bouchard), feu Paul-René (feu Madeleine Girard), feu Jeanne D'Arc, Bernadette (feu Donat Bouchard), feu Charles-Henri (Gisèle Fortin),Robert ptr, feu André, Marguerite (Léo Nadeau), Cécile (Yvon Côté), Gabriel (Gisèle Couture), Louise; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie sincèrement tout le personnel du CHSLD Champlain des Montagnes pour les soins prodigués avec professionnalisme, respect et humanité. Les funérailles sont sous la direction de