8 rendez-vous avec Stephen King

Plus de 45 ans après la publication de son premier roman, Stephen King continue de faire frissonner les fans du genre. En fait, les dernières années nous ont donné certaines des meilleures adaptations de ses œuvres, tant au petit qu’au grand écran. En panne d’inspiration devant votre téléviseur ? Voici huit titres à voir... ou à revoir.

Mr. Mercedes

Il faut un peu de patience pour apprécier Mr. Mercedes, mais après un lent démarrage, elle est ultimement grandement récompensée. Développée par David­­ E. Kelley (Big Little Lies), cette série met en scène un policier­ récemment retraité, forcé de reprendre du service pour traquer un tueur qui le nargue.

► À voir sur Club illico

The Mist

L’univers de The Mist est particulièrement fertile. Après le roman et son adaptation cinématographique, il a récemment été transposé au petit écran le temps d’une (malheureusement trop courte) série télévisée. L’intrigue, celle d’une petite ville envahie par une mystérieuse brume, a d’abord été diffusée sur les ondes de Spike TV (depuis rebaptisée The Paramount Network) avant d’être acquise sur Netflix, qui l’a alors dotée d’une version française.

► À voir sur Netflix

L’Outsider

La chaîne HBO n’a pas mis de temps à adapter le roman de Stephen King au petit écran. Quelques mois à peine après l’arrivée du roman chez les libraires, une entente était déjà conclue en vue d’une série de 10 épisodes, diffusée plus tôt cette année. Jason Bateman (excel­lent, comme toujours) s’y glisse dans la peau de Terry Maitland, un entraîneur de baseball accusé du meurtre sordide d’un jeune garçon. Les preuves, incluant un enregistrement de surveillance, sont unanimes. Le hic ? D’autres preuves, tout aussi solides, le placent dans une autre ville, à une centaine de kilomètres de la scène de crime au moment même où la victime a rendu l’âme.

► À voir sur Crave

Castle Rock

Vous connaissez déjà par cœur chacune des œuvres de King ? Castle Rock saura vous surprendre en les passant au malaxeur pour créer de toutes pièces une nouvelle intrigue réunissant des clins d’œil à Cujo, Ça, La ligne verte, Misery, Dôme et compagnie. En prime, on y retrouve des acteurs déjà bien familiers avec ces univers, notamment Sissy Spacek (la Carrie originelle) et Bill Skarsgård (le plus récent Pennywise dans Ça).

► À voir sur Club illico

Jessie

Après avoir fait ses preuves avec Oculus et l’excellent Hush, le cinéaste américain Mike Flanagan s’est aventuré dans l’univers de Stephen King avec autant de succès. Son adaptation de Jessie (Gerald’s Game dans sa version originale) est particulièrement frissonnante, se classant parmi une des plus réussies des quatre dernières décennies. On y retrouve Carla Gugino (impeccable) dans le rôle d’une femme qui se retrouve seule, menottée à son lit lorsque son mari décède durant leurs ébats amoureux.

► À voir sur Netflix

Programme double avec les Torrance

Si vous peinez à trancher entre nostalgie­­­ et modernité, on vous propose un doublé composé de The Shining (1980) et de sa suite, Docteur Sleep (2019). Dans le plus récent chapitre, Dan Torrance est devenu adulte, certes, mais les démons de son passé ne sont jamais loin derrière lui...

► À voir en vidéo sur demande

Cimetière vivant

Certaines relectures sont bienvenues, voire nécessaires, afin de nous faire apprécier à nouveau des œuvres qui ont marqué notre jeunesse. C’est le cas de Cimetière vivant, édition 2019, qui reprend les mêmes bases que jadis, mais en se frayant un chemin dans des sentiers plus rauques et morbides que jamais.

► À voir sur Netflix, ou en vidéo sur demande