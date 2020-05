PELLETIER, Louisette (Loulou)



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 mai 2020, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Louisette Pelletier, épouse de feu Guy Picard. Elle demeurait à Lévis (secteur Saint-Rédempteur). Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain, Steve (Nadine Pelletier) et Isabelle; ses petits-enfants: Mélissa Picard Lemieux (Jérôme Plante), Alexandre Picard Lemieux (Catherine Brideau), Samuel Picard, Kim Picard, Steve Gagné et Krystel Gagné; ses arrière- petits-enfants: Benjamin et Charles; ses frères et sœurs: feu Fernand (feu Eugénie), feu Lucien (Jeannine), Monique (feu Hervé), feu Marcel (Margot), feu Gilbert (Yvonne), feu Rollande (Raynald), Jeannette (feu Yvon), Réjean (Micheline), Gisèle (Gilles), Jean-Claude (Ginette), Gaston (Céline) et Madeleine (André); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Picard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au complexede 9h à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Alzheimer https://www.jedonneenligne.org/lasocietealzheimerdequebec/DIM/