MACKENZIE, JoAnn



À la résidence St-Brigid's Home, le 16 mai 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée dame JoAnn MacKenzie, épouse de feu monsieur Frank O'Dowd, fille de feu monsieur James MacKenzie et de feu dame Pamela Boulanger. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel, Ronald, Brian et Neil. Elle était la sœur de Donald (Terry), feu Elizabeth, feu Alexander (feu Louise) et feu Mary (feu Raymond). Elle est partie rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille O'Dowd. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement tout le personnel du Domaine de Bordeaux, du Domaine St-Dominique et du St-Brigid's Home pour les bons soins prodigués. Un merci spécial à Micheline Letendre, Nela Jourdain et Guy-Marc Laplante pour leur humanité.