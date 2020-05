Alma: un corps repêché de la rivière Grande Décharge

ALMA | Un corps a été repêché vendredi soir par les pompiers dans le secteur du chemin de la Baie-des-Jean à Alma, au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

C’est à la suite de la découverte d’un corps inanimé sur les rivages de la rivière Grande Décharge que les intervenants du service incendie ont été appelés sur les lieux, a indiqué samedi un porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Selon les premiers éléments d’information, il pourrait s’agir d’un des motoneigistes ayant sombré à l’embouchure du lac Saint-Jean en janvier dernier, a-t-on soutenu.

Une enquête est en cours pour déterminer l’identité formelle de la victime.

La tragédie, on s’en souvient, avait fait six morts, dont quelques disparus et trois blessés.

Les corps des personnes disparues n’avaient pas tous été récupérés à l’époque à cause des conditions climatiques difficiles.