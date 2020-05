CHOUINARD, Monique Dionne



C'est avec beaucoup de chagrin que nous annonçons le décès de Monique Dionne Chouinard à l'Hôpital de Chicoutimi, le 12 mai 2020, à l'âge de 76 ans. Elle était l'épouse de René Chouinard de Chicoutimi et la fille de feu Émile Dionne et de feu Cécile Villeneuve, autrefois de Loretteville. Graduée de l'Université Laval dans l'une des premières promotions de technologistes médicaux du Québec, elle a consacré la première partie de sa vie conjugale à l'éducation de ses filles tout en complétant son baccalauréat en biologie. Elle devint alors professeure au Cégep de Chicoutimi pendant 27 ans. Excellente scientifique, curieuse de tout, dynamique et travailleuse infatigable, elle enseignait avec beaucoup de passion et elle était très estimée de ses étudiants. Monique incarnait le cœur, le bonheur et la sérénité de toute sa famille. Très fière de ses filles, elle avait à cœur leur formation culturelle et professionnelle et prônait leur indépendance. Sa passion et son amour de la vie ont fait d'elle une épouse, une mère et une grand-mère extraordinaire. Elle laisse un grand vide et manquera beaucoup à ses proches. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles: Geneviève (Pascal Perron), Maud Christine (Mario Gilbert) et Valérie; ses petits-enfants: Nicolas Pascal, David Emmanuel, Étienne, Camille, Éliane, Charles et Émile; son frère Denis (feu Sylvie Kirouac), ses belles-sœurs: Michelle Chouinard (feu André Brassard et feu Simon Laliberté), Maud Audet (feu Bruno Chouinard), Brigitte Carrier (feu Édouard Chouinard), Louise Lambert et Micheline Bernier (feu André Dionne) et de nombreux autres parents et amies, en particulier celles qui l'ont soutenue pendant sa longue maladie, Mmes Gisèle Roy et Sylvie Bédard. La famille désire remercier le personnel de l'Hôpital de Chicoutimi et du Foyer St-François pour leurs soins attentifs et compétents. Monique sera inhumée au Cimetière patrimonial St-François-Xavier de Chicoutimi. La famille vous remercie à l'avance pour vos témoignages de sympathie en vous invitant à souscrire in memoriam à Parkinson-Québec.