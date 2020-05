GAGNÉ, Luce



A son domicile de la Durantaye, entourée de tout l'amour de sa famille, est décédée à l'âge de 61 ans Mme Luce Gagné. Elle était la fille de Louise Guay et de feu Paul Gagné. Outre sa mère elle laisse dans le deuil ses frères : Jean (Christiane Legros), Luc (Chantal Noël), Nicolas (Julie Derome), ses neveux et nièces : Marie-Pier (Alexandre Perreault), Guillaume, Emmy (Justin Landry), les enfants de Marie-Pier : Charles et Antoine Perreault-Gagné, ses neveux et nièces par alliance : Maxim Duval-Legros et Naomie Haché, ses oncles, tantes, cousins, cousines des familles Gagné et Guay, des voisins et amis qui l'ont bien appuyée.dès 14h30.Si vous désirez assister à la cérémonie nous vous invitons à vous joindre à la famille via le site https://funeraweb.tvf le 23 mai à 15h. Ultérieurement, un service religieux à l'église en l'absence du corps aura lieu lorsque les règles de déconfinement le permettront.