PINEL, Céline



Au CHSLD St-Augustin à Québec, le 18 mai 2020, à l'âge de 54 ans, est décédée d'une pneumonie madame Céline Pinel, fille de feu Robert Pinel et de feu Cécile Laflamme. Elle demeurait à Québec, autrefois de Saint-Damien, Bellechasse.L'inhumation se fera par la suite, au cimetière paroissial de Saint-Damien. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Jacques (feu Jacqueline Audet, Martine Brochu), Denyse (Marcel Leblond), Guy (feu Francine Vallières), Paul (Lise Fortin), Rachel (Jacques Aubin), Carol (Suzanne Roy), Hélène, Lise (Julien Turcotte), Monic (feu Denis Lesage), Marthe (Neil Mathieu), Daniel (Monique Chabot), Guylaine, Sylvain et Michel (Patricia Fortin). Elle laisse également dans le deuil ses nombreux neveux, nièces, ses petits-neveux et petites-nièces, ses cousins et cousines, ainsi que toute sa grande famille de la Communauté de l'Arche l'Étoile de Québec. Remerciement à tout le personnel du CHSLD St-Augustin de Beauport pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à L'Arche L'Étoile de Québec (Centre de jour) 218, rue St-Sauveur Québec (Québec) G1N 4S1 Tél : 418-527-8839. Madame Pinel a été confiée à la