Des masques pour tous les goûts

Une multitude d’entreprises québécoises ont décidé de créer des masques artisanaux, et Le Journal a recensé quelques-unes d’entre elles qui ont des créations fort originales. Les personnes qui ont un style un peu plus marginal y trouveront leur compte. Celles qui aiment agencer leurs vêtements pourront, elles aussi, trouver le masque parfait. Des mordus de cinéma aux amoureux des animaux, les créateurs n’ont pas manqué d’imagination pour rendre le port du masque un peu plus amusant.

2nd Skin

L’entreprise de Québec spécialisée dans les vêtements et les objets promotionnels a rapidement embarqué dans la vague de création de masques originaux, en proposant notamment des couvre-visages avec des slogans humoristiques. Il est également possible de faire créer son masque personnalisé, notamment pour les entreprises ou les artistes qui souhaitent reproduire un logo ou une de leurs œuvres sur leur masque.

Fier-Pet

Fier-Pet, qui est spécialisée dans les accessoires pour animaux, a créé une variété originale de masques qui s’agencent avec les foulards pour chiens et chats. Les amoureux des animaux pourront donc porter un couvre-visage aux mêmes couleurs que le foulard de leur fidèle compagnon.

MASQC

MASQC propose une panoplie de masques très colorés ou avec des tissus originaux. On en retrouve notamment avec des fruits, des animaux exotiques ou des fleurs. L’entreprise de Québec soutient les victimes de violence conjugale en remettant 1 $ au Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale pour chaque masque vendu.

L’Unyk Création

L’Unyk Création a créé des masques pour les passionnés de chasse et de pêche, avec un couvre-visage arborant le fameux imprimé « camouflage » et le traditionnel carreauté rouge et noir. Elle propose également

des masques plus traditionnels et des masques qui s’agencent avec un chapeau

ou un bandeau.

J’aime Local

La plateforme J’aime Local, qui propose une grande variété de produits locaux, a, elle aussi, embarqué dans la vente de masques. Outre les designs originaux, certains des masques vendus sur la plateforme se démarquent puisqu’ils

sont réversibles.

Création de masques Québec

La page Facebook Création de masques Québec propose un inventaire très coloré de couvre-visages. Les imprimés disponibles sont très originaux, comme en témoignent les photos publiées. Il y a la possibilité d’agencer son couvre-visage à un bandeau pour les cheveux. Le masque s’attache sur le bandeau.

Sur Facebook : Création de masques Québec

Masquezvous.ca

La compagnie masquezvous.ca fabrique des masques qui sauront notamment plaire aux cinéphiles et à ceux qui aiment les accessoires qui se démarquent. Elle propose notamment des masques qui font un clin d’œil à Star Wars et à la série La Casa de Papel.

Les masques pour malentendants de Kim Ta

Ces masques avaient d’abord été créés pour un professeur d’orthophonie. La créatrice a décidé d’en fabriquer en plus grande quantité, pour ainsi répondre à un type de clientèle plus ciblé, comme les malentendants et les intervenants qui doivent intervenir auprès d’eux. Pour se

procurer l’un de ces masques, il s’agit de visiter la page Facebook.