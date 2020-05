LANGLAIS, Rita



À Québec, le 17 mai 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Rita Langlais, épouse en premières noces de feu monsieur Claude Tardif et en secondes noces de feu monsieur Roland Pouliot, fille de feu monsieur Léonidas Langlais et de feu dame Célina Langlois. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants Tardif: Claudette (Jean Bilodeau), Michel (Ginette Simard), Denis (Line Laroche), Guy (Francine Davidson), Jean (Danielle Lavoie) et Yves (Geneviève Ross). Elle était la sœur de feu Marcel (feu Jacqueline Émond) et de feu Aline (feu Adrien Cloutier). Elle laisse également dans le deuil son beau-frère Mario Tardif (Gemma Laroche), sa belle-sœur Huguette Beaudoin (feu Jean-Marc Tardif), ainsi que plusieurs petits-enfants, arrière- petits-enfants, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tous les professionnels de la santé de l'unité coronarienne et de l'unité B-4000 de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour toute l'attention apportée et pour tous les bons soins prodigués à notre mère durant son court séjour.