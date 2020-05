Prudence près des lignes électriques

En collaboration avec



De nombreux Québécois passeront leurs vacances à la maison cet été et en profiteront pour entreprendre des rénovations ou des améliorations extérieures.



Il demeure alors vital de faire attention à des éléments du décor qui nous sont si familiers qu’on peut avoir tendance à les oublier ou négliger leur danger: les fils électriques. Et ce tant les fils électriques visibles que les fils sous-terrain. En tenir compte est pourtant vital, car un choc peut être fatal si vous vous situez à moins de trois mètres d’eux. Le non-respect des distances est la principale cause d’accidents électriques chez le grand public et les travailleurs spécialisés, particulièrement l’élagage et l’utilisation d’engins déployables.