Super profs de la pandémie: des tâches spécifiques pour ses élèves autistes

Laver des miroirs, plier des serviettes, faire un gâteau, voici quelques-unes des tâches que des élèves autistes de Lanaudière doivent apprendre par vidéoconférence durant le confinement, sous les yeux attentifs de leur enseignant.

Steve Bélanger enseigne dans une classe spécialisée en déficience intellectuelle à la polyvalente Paul-Arseneau de L’Assomption. Il supervise quatre élèves autistes sévères âgés de 12 à 16 ans, pour qui compter jusqu’à 10 est un véritable défi.

« Il n’y a rien pour ma clientèle sur la plateforme d’apprentissage du gouvernement durant la COVID-19, déplore l’enseignant de 49 ans. Je dois monter mes choses moi-même. Il ne faut pas lâcher ces élèves, sinon ils vont perdre tous leurs acquis. »

Bouteille de Ketchup

M. Bélanger offre une séance de 20 minutes du lundi au jeudi via les logiciels FaceTime et Messenger. Chaque élève a sa journée et son heure attitrées.

Le Journal a pu voir Aksil, 12 ans, qui devait aller chercher deux fourchettes et une bouteille de ketchup. Riant aux éclats, il a réussi après avoir apporté deux fois des cuillères. « Ils sont éblouis lorsqu’ils voient mon visage dans la caméra », raconte le prof, qui vise l’autonomie des jeunes, et doit s’adapter à leur indispensable routine.

Ratiba Boumchedda, la mère d’Aksil, aime vraiment le concept. « Ça permet à mon fils de maintenir ses acquis d’autonomie, dit-elle, et je peux le voir de mes propres yeux. »