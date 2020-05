Un joueur de l’Avalanche plutôt optimiste

Si tout va dans le bon sens, l’Avalanche du Colorado participera d’abord à un tournoi à la ronde avec les Blues de St. Louis, les Golden Knights de Vegas et les Stars de Dallas avant de connaître son opposant au premier tour officiel des prochaines séries éliminatoires.

L’occasion serait belle pour l’Avalanche d’appuyer les propos tenus par son défenseur Ian Cole plus tôt cette semaine dans le quotidien Denver Post.

«Je nous vois comme une équipe ayant une chance légitime de gagner la Coupe Stanley, avait ainsi mentionné Cole. Je regarde toutes les équipes dans la ligue et évidemment je suis un peu biaisé, mais je pense que nous pouvons battre n’importe quel club dans une série de sept matchs.»

Après le tournoi à la ronde servant au positionnement des équipes et la ronde qualificative en parallèle, les duels seraient justement des 4 de 7 avec les 16 formations restantes.

À propos de Cole, on peut admettre qu’il a une feuille de route pouvant donner un certain poids à ce qu’il avance. Le défenseur de 31 ans a en effet soulevé deux fois la coupe Stanley à l’époque où il portait les couleurs des Penguins de Pittsburgh, plus précisément en 2016 et 2017.