Un week-end chaud pour penser intérieur et extérieur

Dans cette chronique qui durera tout le temps que la crise durera, nous nous proposons d’identifier des entreprises près de chez vous qui pourraient vous aider à traverser cette période hors de l’ordinaire.

Bloquez la contamination croisée et les microbes

Ils ont fait leur apparition il y a quelques mois dans des annonces publicitaires à la télévision. Les nouveaux rangements hygiéniques pour brosses à dents BrushGuard Stéri Zone sont fabriqués à Drummondville, au Centre-du-Québec. Ils sont une solution pour prévenir la propagation des virus et microbes, que ce soit la COVID-19, la grippe de papa ou la gastro de fistonne. Le support mural est repositionnable et il est possible d’installer plusieurs protecteurs BrushGuard dans un espace compact. Idéal pour la famille de même que pour les centres de la petite enfance et les garderies. Ils sont vendus en ligne et en pharmacie.

Des chaussettes fabriquées au Québec

Depuis 26 ans, Dristex se spécialise dans la confection de chaussettes pour hommes, femmes et enfants. Alpaga, laine mérinos, bambou... Le fabricant privilégie des matières de qualité qui allie confort et durabilité. Chaussettes pour le sport, bas de compression pour les personnes diabétiques, chaussettes en tissu technique pour travailleurs spécialisés comme les pompiers, Dristex a développé une large gamme de produits. Durant la crise sanitaire, elle s’est aussi lancée dans la fabrication de masques et de poignets pour jaquettes de protection. Dès ses débuts, la PME a fait le choix de conserver la fabrication au Québec, explique le président Daniel Drisdelle. Le textile, c’est une histoire de famille chez les Drisdelle. Il fait partie de la troisième génération d’experts, et il est maintenant suivi par son fils qui a démarré la nouvelle usine de Dristex en Alberta. Les chaussettes Dristex sont vendues dans plus de 300 points de vente au Québec et dans la boutique en ligne.

Une chaîne familiale pour la literie

La chaîne familiale de Laval, Linen Chest, propose dans ses magasins et sa boutique en ligne tout ce qu’il faut pour la maison : literie, vaisselle, petits électros, articles de décoration, habillages de fenêtre, lit et matelas, etc. Un grand choix de marques. Aussi, une gamme de plus en plus étendue de produits de la marque maison qui sont fabriqués au Québec. L’enseigne possède plus d’une trentaine de magasins dans la province de même qu’en Ontario et dans les Maritimes. Ils rouvrent progressivement depuis le début mai. En plus de la livraison à domicile, Linen Chest offre le ramassage en boutique, un service populaire même avant la crise de la COVID-19.

Profitez de l’été à l’abri des moustiques et de la pluie

À défaut de pouvoir voyager, les propriétaires investissent pour améliorer les installations extérieures à leur maison. Groupe Somac, fabricant des abris, solariums et fenêtres véranda de marque Tendal, enregistre une croissance de la demande depuis le retour du beau temps. Un des produits qui a la cote actuellement : les fenêtres véranda 3 saisons, qui sont vendues avec service d’installation ou en autoconstruction. Elles sont montées sur un cadre 100 % en aluminium et offertes dans un vaste choix de couleur. L’entreprise a mis sur pied un protocole de sécurité pour pouvoir accueillir les acheteurs à sa salle d’exposition de Mirabel. Sur rendez-vous seulement. Les produits Tendal sont aussi vendus à travers un réseau de dépositaires un peu partout au Québec.

► L’achat local est devenu une priorité pour assurer la survie de nos entreprises d’ici en raison de la crise de la COVID-19. Vous avez un produit ou un service local québécois ? Écrivez-nous par courriel : achatlocal@quebecormedia.com.