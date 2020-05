Vos canettes et bouteilles vides

Vous êtes invités à participer à la grande collecte de contenants consignés au profit de la Fondation Michel-Sarrazin qui se tiendra aujourd’hui (23 mai) et le samedi 30 mai. De 10h à 15h, vous pourrez faire don de leurs bouteilles, canettes et autres contenants consignés dans le stationnement à l’arrière de l’édifice Mérici au 801, Grande Allée Ouest, facilement accessible par la rue des Jardins-Mérici. À l’initiative du IGA extra Supermarché Famille Rousseau avec la collaboration du IGA Deschênes, du Metro Cartier et de l’Épicerie Roset, l’activité sera sécuritaire et sans contact. Sur place, les automobilistes n’auront qu’à ouvrir le coffre de leur voiture pour permettre aux organisateurs de récupérer les contenants préalablement rincés, triés et déposés dans des sacs ou des caisses faciles à manipuler. Les profits permettront de soutenir la mission de l’œuvre Michel-Sarrazin qui opère depuis 35 ans la première maison de soins palliatifs du monde francophone.

Bravo Alexandre

Alexandre Deslauriers (photo), jeune et brillant maquilleur et photographe bien connu de la Vieille Capitale, s’est distingué le 19 mai dernier lors de la toute première présentation (sur le Web) du « Beauty Under 40 Awards » de l'ABA (Allied Beauty Association). Alexandre s’est vu remettre, lors de ce gala qui vise à reconnaître et encourager la génération montante de leaders et créateurs de l'industrie canadienne de la beauté, le Prix dans de la catégorie « Artistry ». Une prestigieuse récompense pour cet artiste de la lumière et de la beauté qui sillonne le monde entier avec son art depuis une dizaine d’années. Aujourd'hui, Alexandre agit régulièrement comme conférencier beauté lors de congrès internationaux, et agit comme conseiller stratégique auprès de grandes entreprises de cosmétiques telles que M.A.C., Burt's Bee, Make up for ever, Clarins, ViCHY et Mary Kay.

De gardien à entraineur

Le 23 mai 2013. Patrick Roy (photo) est nommé entraîneur-chef de l'Avalanche du Colorado, son ancienne équipe où il a remporté deux coupes Stanley. Après trois saisons durant lesquelles il se coiffait des chapeaux de vice-président aux opérations hockey et d’entraîneur-chef, Patrick Roy remettait, le 16 août 2016, sa démission à cette organisation de la Ligue nationale de hockey.

Anniversaires

Pierre Lapointe (photo), auteur-compositeur et interprète, 39 ans...Martin Giroux, auteur-compositeur et interprète québécois, 41 ans...Jewel, chanteuse, compositrice et guitariste américaine, 46 ans...Rubens Barrichello, ex-pilote de Formule 1, 48 ans...Josélito Michaud, animateur et auteur, 55 ans....Serge Dupire, comédien et acteur, 62 ans...Joan Collins, actrice de télé et de cinéma, 86 ans.

Disparus

Le 23 mai 2015. Albert Ladouceur (photo), 63 ans, journaliste et chroniqueur sportif au Journal de Québec depuis 1979...2019. Beaton Tulk, 75 ans, premier ministre de la province de Terre-Neuve-et Labrador de 200 à 2001...2018. Michel Archambault, 67 ans, a joué 57 matchs avec les Nordiques de Québec (AMH) en 1972-73 et 3 matchs avec Chicago (LNH) en 1976-77...2018. Daniel Robin, 74 ans, double médaillé d'argent en lutte gréco-romaine et en lutte libre aux Jeux de Mexico en 1968...2017. Nicole Leblanc, 75 ans, comédienne québécoise...2017. Roger Moore, 89 ans, acteur britannique (Le Saint et James Bond 007...2016. John Brophy, 83 ans, ancien entraîneur des Maple Leafs de Toronto...2013. Georges Moustaki, 79 ans, chanteur, auteur et compositeur naturalisé français d'origine italo-grecque...2010. Michel Mongeau, 45 ans, ancien attaquant de la LNH...2002. Sam Snead, 89 ans, golfeur professionnel...1998. Claude Vincent, 57 ans, chanteur et annonceur...1994. Dyne Mousso, 64 ans, grande dame du théâtre et de la télévision...1967. Lionel Groulx, 89 ans, chanoine, écrivain et historien.