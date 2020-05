10 balados pour s’occuper à la maison

Malgré le beau temps et le déconfinement graduel, nous passons tous beaucoup plus de temps à la maison qu’à l’habitude. Voici donc 10 suggestions de balados pour ceux d’entrevous qui veulent éviter de trop tourner en rond.

Pour ceux qui veulent se coucher moins niaiseux

En 5 minutes – QUB Radio

Le parfait balado pour en apprendre un peu plus sur le monde qui nous entoure, rapidement et facilement.

*Pour une alternative ou simplement plus de réponses à vos questions, écoutez Maintenant vous savez de Bababam.

Mécaniques du complotisme – France Culture

Cette production propose de plonger dans les théories du complot les plus répandues pour mieux comprendre d’où sont venus ces rumeurs et idées de conspirations qui sont aujourd’hui si populaires sur le web. Un balado particulièrement pertinent en ce moment.

Pour les bricoleurs et décorateurs en herbe

The Money Pit Home Improvement Podcast – Tom Kraeutler et Leslie Segrete

Vous trouverez fort probablement réponse à votre question avec ce balado de rénovations et d’ajustements DYI comptant près de 2000 épisodes à son actif.

Décodeur – Hortense Leluc

La journaliste Hortense Leluc décortique dans ce balado l’art de décorer et aménager son espace avec l’aide d’architectes et designer de renom. Une production qui vous aidera à vous sentir bien chez vous.

Pour ceux qui passent beaucoup de temps devant la télévision

Peak TV – Slate.fr

Un balado bimensuel dans lequel Anaïs Bordages et Marie Telling critiquent, discutent et analysent les plus récentes tendances télévisuelles. Je suggère fortement à tous les accros de séries et bingewatchers de ce monde leur plus récent épisode qui tente d’expliquer pourquoi nous ressentons le besoin de toujours finir les émissions que nous commençons.

I’m Obsessed With This – Netflix

Une production Netflix s’attardant au contenu disponible sur la populaire plateforme et les sorties qui font le plus jaser en ce moment.

Pour ceux qui travaillent de la maison

Travail (en cours) – Louie Média

Cette production française invite à réfléchir sur l’espace qu’occupe le travail dans nos vies. Un excellent balado pour les gens qui se posent des questions sur leur emploi ou sur comment la pandémie changera la façon dont nous travaillerons dans le futur.

Just Work It – Atkinson Foundation

Just Work It s’attarde aux enjeux importants pour les travailleurs millénariaux. Bien que la prémisse puisse sembler être pour un public très précis, ce balado peut aussi aider les employeurs qui composent au quotidien avec les espoirs et inquiétudes de cette génération.

Pour ceux qui ont la bougeotte

Côte-des-Neiges, hier et aujourd'hui – Magnéto

Vous habitez Montréal et vous vous cherchez une bonne raison pour marcher et découvrir la ville? Essayez ce parcours sonore qui amènera dans Côtes-des-Neiges. Pour plus de balados du genre, jetez un coup d’oeil à cette liste de productions aussi réalisées par Magnéto.

Grand écart – Ici Radio-Canada Première

Un bon balado pour accompagner votre entraînement ou simplement pour vous pousser à vous intéresser aux nombreuses facettes de la mise en forme.