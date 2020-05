Hugo Houle se considère comme «chanceux»

Présentement installé à Monaco, le cycliste québécois Hugo Houle peut depuis maintenant deux semaines ouvrir la machine à l'entraînement, chose que bien peu d'athlètes peuvent se vanter en ces temps de pandémie.

Arborant la prestigieuse bannière Astana, Houle continue ainsi de se préparer en vue de la saison, qui devrait s'amorcer au mois d'août prochain.

«On est autorisés à reprendre l'entraînement de notre côté. On est assez chanceux en cyclisme, a souligné Houle, dimanche, lors de l'émission "Salut, Bonjour! Weekend" sur les ondes de TVA. Même durant le confinement, je pouvais m'entraîner à l'intérieur. Depuis, le 11 mai, je suis autorisé à rouler sur tout le territoire français. On a un beau terrain de jeu, [avec] beaucoup de dénivelés. Donc ça va super bien.»

«Maintenant, il ne reste qu'à voir si on va pouvoir reprendre les compétitions comme prévu au mois d'août. L'UCI nous a proposé un nouveau calendrier. Mais il y a encore beaucoup d'incertitude.»

Toutefois, Houle sait très bien que rien n'est coulé dans le béton.

«Je l'espère, mais c'est difficile d'être confiant, a-t-il continué. On ne sait pas trop comment le virus évolue. On ne contrôle pas ça. On dépend des directives gouvernementales qui vont suivre. Ce que je sens, c'est qu'ici en Europe, il y a quand même une volonté d'aller de l'avant et de s'habituer à vivre avec le virus en respectant toutes les mesures de distanciation sociale.»

Même s'il a continué à s'entraîner, Houle a tout de même pris du temps pour lui pendant cette pandémie.

«En cyclisme, on est très chanceux, [car] beaucoup de choses se font à distance, a-t-il analysé. Le médecin de l'équipe nous appelait une fois par semaine pour vérifier que psychologiquement, tout allait bien. De mon côté, je n'ai pas trop souffert. Je me considère quand même comme très chanceux. J'ai pris ce temps pour faire une pause, passer du temps avec ma copine.»

Le Tour de France, auquel devraient participer Houle et l'équipe Astana, doit s'amorcer le 29 août prochain.