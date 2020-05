Jeu-questionnaire : associez l’animateur à son émission

MONTRÉAL – Ils entrent dans nos chaumières et ont le talent et la générosité de mettre en valeur d’autres personnalités et des sujets légers ou délicats. Ils apportent leur propre couleur à leur rendez-vous quotidien ou hebdomadaire et ajoutent un brin de folie et de divertissement à nos journées et nos soirées. Saurez-vous identifier les animateurs de ces 10 émissions québécoises? Faites le test!

1 – Ils nous invitent à toutes les semaines à un «potluck» festif en compagnie d’un(e) artiste invité(e), à «Station Potluck». Qui sont-ils?

A) Hugo Girard et Bob le chef

B) Louis-François Marcotte et Patricia Paquin

C) Stefano Faita, Émilie Fournier et le chef Hugo St-Jacques

D) Jean-Luc Boulay, Normand Laprise et Pasquale Vari

2 – Il nous dit «Bonsoir Bonsoir» en semaine, à ICI Radio-Canada Télé. Qui est-il?

A) Patrice L’Écuyer

B) Patrick Lagacé

C) Charles Lafortune

D) Jean-Philippe Wauthier

3 – Avec lui, on ne mange pas léger, mais on se bourre la panse sans culpabilité! Il est le «Chef à la cabane» de Télé-Québec. Qui est-il?

A) Martin Picard

B) Danny St-Pierre

C) Christian Bégin

D) Stéphane Bellavance

4 – «Si on s’aimait»?, nous demande du lundi au mercredi ce couple chouchou des Québécois à TVA. Qui sont-ils?

A) Sophie Prégent et Charles Lafortune

B) Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge

C) Maripier Morin et Jean-Philippe Perras

D) Anouk Meunier et Daniel Melançon

5 – Elle nous offre des confidences et des fous rires «Pour emporter» à ICI ARTV. Qui est-elle?

A) Élyse Marquis

B) Marie-Soleil Dion

C) Anne-Marie Withenshaw

D) France Beaudoin

6 – Ils forment le duo qui allie force physique et générosité, à «Du cœur et des bras». Qui sont-ils?

A) Valérie Taillefer et Hugo Girard

B) Valérie Chevalier et Pascal Morrissette

C) Catherine-Anne Toupin et Antoine Bertrand

D) Saskia Thuot et Gildor Roy

7 – Pour le premier rendez-vous qu’elle anime à la télévision, elle nous convie à une grande fête musicale, avec compositions originales, reprises de chansons coups de cœur et duo inédits. Un véritable «Mix sonore»! Qui est-elle?

A) Christine Morency

B) Ariane Moffatt

C) Martha Wainwright

D) Safia Nolin

8 – Il teste les connaissances générales de jeunes allumés et curieux à «100 génies». Qui est-il?

A) Stéphane Bellavance

B) Pierre-Yves Lord

C) Pier-Luc Funk

D) Fabien Cloutier

9 – Les émissions de tourisme culinaire, ça le connaît! Il nous en proposera justement une nouvelle à compter de mardi, intitulée «Quand Benoit est là», à Zeste. Qui est-il?

A) Benoit Roberge

B) Sébastien Benoît

C) Benoit Gouin

D) Benoit Langlais

10 – Respectueux et empathique, cet animateur s’intéresse sincèrement aux personnes vivant l’itinérance et travaille à éveiller les consciences dans le docu-réalité «Face à la rue», à MOI ET CIE. Qui est-il?

A) Jean-Pier Gravel

B) Patrice Bélanger

C) Guy Jodoin

D) Jean-Marie Lapointe

Les bonnes réponses

1 – C

2 – D

3 – A

4 – B

5 – D

6 –A

7 – C

8 – B

9 – A

10 – D

Guide-horaire

1 – «Station Potluck» : Jeudi, 21 h, Zeste

2 – «Bonsoir Bonsoir» : Lundi au jeudi, 21 h, ICI Radio-Canada Télé

3 – «Un chef à la cabane» : Dimanche, 19 h, Télé-Québec

4 – «Si on s’aimait» : Lundi au mercredi, 19 h 30, TVA

5 – «Pour emporter» : Vendredi, 20 h, ICI ARTV

6 – «Du cœur et des bras» : Samedi, 23 h, CASA

7 – «Mix sonore» : Samedi, 20 h, Unis TV

8 – «100 génies» : Vendredi, 19 h, ICI Radio-Canada Télé

9 – «Quand Benoit est là» : Mardi, 21 h, Zeste

10 – «Face à la rue» : Lundi, 12 h 30, MOI ET CIE