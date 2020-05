La dynastie des années 1970 du Canadien vue par son artisan

Pour plusieurs amateurs du Canadien de Montréal, les années 1970 riment avec «coupe Stanley». Pour l’entraîneur Scotty Bowman, c’était l’accomplissement du proverbe «la défensive remporte les championnats».

Même s’il compte presque autant de bagues de la coupe Stanley que de doigts, le légendaire instructeur a connu ses meilleures années à la barre du CH, remportant cinq championnats, dont quatre consécutifs entre 1976 et 1979.

«Nous avions une équipe qui ne prêtait pas attention aux trophées individuels, mais qui était habituée de gagner la coupe. Les années 1970 ont été la décennie du Canadien. Il a gagné avant que je ne sois là. Ce fut une grosse décennie : six coupes. Boston en a gagné deux et Philadelphie les deux autres», s’est rappelé M. Bowman, qui a généreusement accepté de replonger dans ses souvenirs, vendredi.

La moitié de l’équipe au Temple

Le Montréalais d’origine a pu compter sur une formation stable pendant toute la décennie. On parle ici en attaque des Guy Lafleur, Steve Shutt, Jacques Lemaire et compagnie. Si son attaque avait de quoi faire rougir toutes les formations du circuit Bettman, Scotty Bowman tient à rappeler toute l’importance de son escouade à la ligne bleue.

«Nous avions huit ou neuf joueurs qui sont devenus des membres du Temple de la renommée. Devant les buts et à la défense. [...] En 1979, nous avions toujours notre "Big Three" avec Serge Savard, Guy Lapointe et Larry Robinson. On avait Rod Langway, qui a aussi fait son entrée au Temple», a-t-il mentionné.

«Nous avions aussi le meilleur gardien. Ken Dryden n’a joué que sept saisons complètes, mais il a tellement gagné. Quand tu es un gardien, tu n’obtiens pas toujours le crédit. [...] Certains soirs, il ne recevait pas beaucoup de tirs et tout à coup, il faisait face à une échappée. Il était toujours concentré sur le jeu.»

Une confiance de plus en plus grande

En finale de la coupe Stanley de 1976, le Canadien s’est retrouvé face à de solides clients, les Flyers de Philadelphie, qui jouaient du hockey robuste et qui venaient de remporter les deux plus récents championnats.

«Gagner en 1976 nous a donné beaucoup de confiance. Surtout de l’emporter en quatre matchs contre Philadelphie», a indiqué M. Bowman. Celui-ci est d’ailleurs fier que sa formation ait pu remporter des matchs autant au Forum qu’à l’étranger. Des quatre conquêtes consécutives, trois fois le match décisif a été joué loin de la maison.

Viennent ensuite les conquêtes de 1977 et 1978, toutes deux remportées aux dépens des Bruins au Garden de Boston. Lemaire a tout cassé la première année avec trois buts vainqueurs lors de la série finale, dont celui du match décisif en prolongation. Cette année-là, le Canadien a balayé ses grands rivaux. L’année suivante a été plus difficile, mais les hommes de Scotty Bowman s’en sont sortis en six matchs.

«Les Bruins était assez durs aussi. [...] Ils avaient une superbe équipe avec Bobby Orr, mais il a commencé à avoir des blessures aux genoux autour de 1974-1975. Il était incroyable en possession de la rondelle. Heureusement, nous n’avons pas eu à l’affronter en 1977, puisqu’il n’était plus avec Boston», s’est-il remémoré.

M. Bowman se souvient des Bruins comme une équipe en grande forme qui avait surtout donné une bonne opposition en 1979, mais cette fois-ci en demi-finale. Le Bleu-Blanc-Rouge avait dû trimer dur pour se débarrasser de ses adversaires en prolongation du septième match

Face aux Rangers de New York en finale, l’entraîneur montréalais a enfin pu soulever la coupe devant ses partisans réunis au Forum. Pour lui, il s’agit de la plus spéciale, puisqu’elle fut sa dernière derrière le banc du Canadien.

– TVA Sports diffusera de lundi à jeudi les quatre matchs décisifs des finales de la coupe Stanley de la dynastie des années 1970 du Canadien, dès 19 h.