La guerre est relancée entre Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov

L’Irlandais Conor McGregor croit qu’il sera considéré comme le meilleur combattant d’arts martiaux mixtes lorsqu’il prendra sa retraite, mais Khabib Nurmagomedov n’est pas du tout du même avis.

S’exprimant sur Twitter samedi, McGregor a allumé le feu sur les réseaux sociaux avec ses affirmations incendiaires, samedi. Piqué au vif, Nurmagomedov a répondu avec une réplique assassine.

«Tu t’es retiré des poids plumes, tu t’es retiré des poids légers et tu t’es retiré des poids mi-moyens. Et tu n’as jamais défendu le moindre titre. Tu as abandonné plus souvent que "GSP", Spider et Bones réunis», a écrit Nurmagomedov sur Twitter.

«Anderson Silva est le meilleur de tous les temps, avait auparavant déclaré McGregor. Je suis le numéro 2, si je ne suis pas égal au premier rang. Je suis toujours actif, la première place m’est assurée à la fin de ma carrière et facilement.»

McGregor a également jugé que Georges St-Pierre, qui a appris son intronisation au Temple de la renommée de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) plus tôt ce mois-ci, venait en troisième position parmi les plus grands.

«Il a quitté les 170 livres après avoir subi beaucoup de dommages, une décision discutable, a indiqué le controversé combattant irlandais. Il ne s’est jamais engagé à affronter ses successeurs chez les 170 livres.»

«Il est revenu seulement quand s’est présenté un adversaire avec un seul œil, a ajouté McGregor, en faisant allusion à Michael Bisping, reconnu pour avoir subi un détachement de la rétine. Il a été prudent.»

McGregor a effectué un retour dans l’octogone le 18 janvier en passant le K.-O. à Donald Cerrone. Il s’agissait de son premier combat depuis sa défaite contre Nurmagomedov en octobre 2018.

Leur duel s’était terminé dans le tumulte. Après la victoire du Russe, ce dernier est sorti de l’octogone pour s’en prendre au clan de McGregor, notamment.

Nurmagomedov avait expliqué ses actions en raison des insultes que l’Irlandais avait dites à propos de sa famille. Il a été suspendu neuf mois et mis à l’amende 500 000 $ par la Commission athlétique du Nevada.