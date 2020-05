Le bilan grimpe dans un nouveau foyer d'éclosion de Québec

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES | Une nouvelle éclosion de cas de COVID-19 soulève plusieurs inquiétudes au CHSLD privé conventionné des Jardins du Haut Saint-Laurent à Saint-Augustin-de-Desmaures.

Ce 14e foyer d’éclosion dans la Capitale-Nationale recense sept employés infectés et un seul résident porteur du virus. Les cas sont apparus en quelques heures seulement pendant le week-end.

Un cuisiner serait porteur du virus dans la résidence, ce qui sème l’inquiétude générale autour de la qualité de la nourriture servie.

Selon le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), la probabilité de contracter le virus via la nourriture est cependant écartée. Il est néanmoins possible d’attraper le virus en touchant une surface ou un objet contaminé.

La Santé publique a émis des recommandations au propriétaire du CHSLD des Jardins du Haut Saint-Laurent, soit de zoner l’unité touchée par l’éclosion de la COVID-19 et de désinfecter les lieux trois fois par jour.

Un dépistage massif se poursuit dans l’établissement qui compte 256 unités en studios, appartements ou chambres.