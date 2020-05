Les joueurs d’USL font front commun

Les joueurs de l’USL, l’échelon sous la MLS dans le soccer américain, sont au cœur d’une lutte avec le circuit qui veut leur imposer des réductions de salaire afin d’éponger les pertes encourues en raison de la pandémie de COVID-19.

La ligue n’a disputé qu’un week-end d’activités avant l’arrêt de la saison, le 12 mars, et aucune date de retour au jeu n’est prévue.

Dans une première proposition, la ligue voulait couper des centaines de dollars dans le salaire mensuel des joueurs.

« Ils voulaient tester tous les joueurs avant le retour au jeu, ils voulaient avoir accès aux documents médicaux de chaque joueur sans limitation et ils voulaient que ce soit les assurances personnelles des joueurs qui paient pour les tests », précise le Magogois Jérémy Gagnon-Laparé qui porte les couleurs du FC St. Louis.

Échange

Plus tôt cette semaine, l’Association des joueurs a proposé de réduire de 10 % tous les salaires au-delà de 2000 $ par mois à la condition que la ligue coupe dans ses dépenses de la même façon. On a aussi demandé qu’un salaire minimum de 20 000 $ soit établi à compter de 2021.

L’Association des joueurs n’avait pas le choix de proposer une contre-offre puisque l’offre initiale, soumise au début du mois, était plutôt radicale.

« Les joueurs qui recevaient une allocation pour logement allaient voir le montant être réduit, explique Gagnon-Laparé. On prévoyait des coupures de salaires importantes. En cas d’annulation, la ligue pouvait ne payer les joueurs que pendant 30 jours.

« C’est l’ensemble du deal qui fait qu’on nous riait un peu au visage. Ce n’est pas comme si les joueurs gagnent des millions de dollars. C’est une question de respect. »

Nouvelle offre

Sans surprise, l’USL a soumis une contre-offre aux joueurs et celle-ci n’est pas très alléchante.

L’USL refuse toujours d’établir un salaire minimum et offre deux semaines d’indemnité de départ en cas d’annulation de la saison. On propose aussi qu’une première portion salariale mensuelle de 1500 $ soit intouchée alors que toute somme excédentaire soit amputée de 30 %.

L’Association des joueurs de l’USL est toute jeune puisqu’elle a été créée l’an passé.

« C’est très apprécié que l’association des joueurs soit arrivée pour cette année, on est tous conscients que l’année 2020 aurait été beaucoup plus compliquée, on aurait été mal barrés », reconnaît le Magogois.

Le Montréalais Masta Kacher a évolué en USL de 2015 à 2019 et il est d’avis que l’Association des joueurs était devenue essentielle.

« C’est quelque chose qui est plus qu’essentiel, c’est obligatoire. On est des joueurs de soccer, mais on doit se protéger, il y en a qui ont des familles. Ce n’est pas parce qu’on vit notre rêve qu’il faut qu’on soit traités différemment. »