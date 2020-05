Michel Piccoli en cinq films

L’acteur Michel Piccoli, un monument du cinéma français, s’est éteint cette semaine à l’âge de 94 ans. Connu pour ses collaborations avec plusieurs grands cinéastes, comme Jean-Luc Godard, Claude Sautet, Alfred Hitchcock et Claude Chabrol, il laisse en héritage plus de 150 films qui ont été tournés sur une période de 75 ans. Voici cinq de ses rôles les plus marquants au cinéma.

• À lire aussi: Décès de l’acteur français Michel Piccoli à 94 ans

1. Le mépris (1963)

Photo courtoisie

Michel Piccoli a été révélé au grand public grâce à ce film culte de Jean-Luc Godard, qui met en scène un couple qui se désunit pendant un tournage en Italie. Dans la très célèbre scène d’ouverture du film, Brigitte Bardot, allongée nue sur un lit, demande à Piccoli : « Tu les trouves jolies, mes fesses ? » Ce classique du cinéma français a inspiré plusieurs grands cinéastes, dont Martin Scorsese.

2. Belle de jour (1967)

Photo courtoisie

Après avoir formé un couple avec Brigitte Bardot dans Le mépris, Michel Piccoli a eu la chance de donner la réplique à une autre icône du cinéma français, Catherine Deneuve, dans ce mythique film de Luis Buñuel. Dans un de ses rôles les plus mémorables, Deneuve incarne une femme aux fantasmes sadomasochistes qui décide de fréquenter une maison close, sur le conseil d’un ami de son mari (campé par Piccoli). Belle de jour a remporté le Lion d’or du Festival de Venise, en 1967.

3. Les choses de la vie (1970)

Photo courtoisie

Michel Piccoli a tourné plusieurs films avec Claude Sautet (dont Max et les ferrailleurs et Vincent, François, Paul... et les autres), mais celui-ci est certainement un des plus marquants. Piccoli y joue le rôle d’un architecte qui, après avoir été victime d’un accident de voiture, replonge dans ses souvenirs pour revivre ses histoires d’amour avec les deux femmes de sa vie (interprétées par Romy Schneider et Léa Massari).

4. La Grande Bouffe (1973)

Photo courtoisie

Michel Piccoli partage la vedette avec Marcello Mastroianni, Philippe Noiret et Ugo Tognazzi dans ce film de Marco Ferreri qui a fait scandale au Festival de Cannes en 1973. Et pourquoi cette polémique ? Parce que le cinéaste italien a voulu dénoncer la société de consommation en mettant en scène quatre amis qui décident de se livrer à un suicide collectif gastronomique en mangeant jusqu’à la mort. Jugé obscène et de mauvais goût lors de sa projection sur la Croisette, le film a connu par la suite un grand succès populaire.

5. Habemus Papam - nous avons un pape (2011)

Photo courtoisie

Dans ce film du cinéaste italien Nanni Moretti, Michel Piccoli livre une des dernières grandes performances de sa carrière dans la peau d’un cardinal qui, après avoir été élu pape par ses pairs, craque sous la pression et décide de s’enfuir du Vatican pour aller errer seul dans les rues de Rome. Le film, porté par le jeu émouvant et sensible de Piccoli, a fait sensation au Festival de Cannes en 2011.