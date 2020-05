NBA: Matt Barnes ne veut pas sa bague de champion

L’ancien ailier Matt Barnes a couronné sa carrière de 14 ans dans la NBA en remportant le titre des éliminatoires avec les Warriors de Golden State au printemps 2017, mais à ses yeux, il ne mérite pas le statut de champion, à un point tel qu’il n’a jamais voulu obtenir sa bague.

En fait, l’objet repose toujours dans le bureau du vice-président aux communications de l’équipe californienne, Raymond Ridder, près de trois ans après la victoire des Warriors aux dépens des Cavaliers de Cleveland en finale. En entrevue durant la baladodiffusion All the Smoke la semaine dernière, l’ex-athlète de 40 ans a minimisé au possible sa contribution avec Golden State, lui qui s’était joint à l’organisation tard dans la campagne 2016-2017.

«Je suis arrivé quand Kevin Durant est tombé; je jouais 20-25 minutes par soirée. Puis, lorsque KD est revenu, je me suis blessé environ une semaine avant les éliminatoires et je n’étais plus dans le portrait, a-t-il déclaré. J’ai eu droit à un voyage gratuit [vers le championnat] et une bague en prime.»

Aussi, les statistiques tendent à lui donner raison. Lors de ses 20 dernières parties du calendrier régulier, il a totalisé en moyenne 5,7 points, 4,6 rebonds et 20,5 minutes par match. En séries, il a totalisé 61 minutes de jeu en 12 parties.

«Je n’ai même pas transpiré. [...] Je n’avais pas à surveiller LeBron James, a-t-il dit. Pour cela, je ne considère pas ça comme un championnat que j’ai gagné.»

Barnes avait entamé la campagne 2016-2017 avec les Kings de Sacramento qui l’avaient libéré approximativement 10 jours avant qu’il s’entende avec les Warriors à titre de joueur autonome.