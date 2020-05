Noah Syndergaard en cour pour un loyer impayé

Le lanceur des Mets de New York Noah Syndergaard devra se défendre en cour puisqu’il n’a pas respecté un bail de location pour un penthouse new-yorkais en raison de la pandémie de COVID-19.

C’est ce qu’on peut lire dans les documents déposés devant un tribunal new-yorkais, jeudi. Syndergaard a apposé sa signature à un bail qui devait s’échelonner du 20 mars au 30 novembre, soit pendant la saison du baseball majeur, le 20 février. Le lanceur devait payer 27 000 $ par mois.

Or, Syndergaard n’a jamais emménagé dans l’appartement. Le propriétaire lui réclame maintenant 250 000 $ en plus d’une compensation monétaire pour les frais d’avocats et les autres dépenses liées à cette poursuite, prétextant que l’athlète a «traité le bail contraignant comme une option».

«Mettons les choses au clair, a réagi Syndergaard sur Twitter, tard samedi soir. J'ai honnêtement et de bonne foi offert de payer deux mois de loyer (plus de 50 000 $) à un propriétaire pour un endroit que je n'allais jamais occuper en raison d'une pandémie mondiale qui a été très dure pour les résidents de New York. J’ai donné un avis avec un délai pour permettre [au propriétaire] de louer à nouveau, tout en subissant une opération de type Tommy John et en vivant en Floride pour mon rétablissement, et le propriétaire essaie de m'extorquer 250 000 $ tout en divulguant cette histoire aux médias, et je suis le méchant?»

«D’accord. Rendez-vous au tribunal», a conclu l’artilleur.

Syndergaard a en effet subi une opération au coude droit le 26 mars. Il a maintenu une fiche de 10-8 et une moyenne de points mérités de 4,28 en 32 départs l’année dernière avec les Mets à sa cinquième campagne dans les majeures.