Quoi regarder à la télévision dimanche?

MONTRÉAL | En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 24 mai.

Coroner

Jenny (Serinda Swan) reçoit son père et sa belle-mère chez elle pour Thanksgiving. Un problème de tuyauterie au pire moment fait alors s’entrechoquer ses vies personnelle et professionnelle. Cinquième épisode de la première saison de la série, diffusée pour la première fois en français sur addik depuis l’an dernier, en rediffusion. Met aussi en vedette Éric Bruneau.

Dimanche, 6 h, addikTV.

Mère et fille rénovent

Nos complices d’Indianapolis, Karen et Mina, doivent composer avec une vieille maison au grand potentiel, toutefois d’une taille intimidante et parsemée de bobos dus à son âge, comme le bois pourri et les fenêtres désuètes. Puis, dans l’épisode suivant, elles découvrent deux pieds d’eau au sous-sol de leur nouveau duplex décrépit.

Dimanche, 14 h et 15 h, CASA.

La mystérieuse mademoiselle C

En dehors des Contes pour tous, les films québécois destinés aux enfants ne sont pas légion. En 2002, le réalisateur Richard Ciupka en commettait un très joli en adaptant au cinéma les romans La nouvelle maîtresse et La mystérieuse bibliothécaire, de Dominique Demers. Marie-Chantal Perron était parfaite en émule de Mary Poppins, qui souhaite inculquer aux enfants le goût de la lecture.

Dimanche, 15 h, ICI Radio-Canada Télé.

Les chefs!

Pour les téléspectateurs qui auraient raté l’attendrissant épisode de lundi dernier, où nos cuistots pouvaient compter sur les précieux conseils de leurs parents pour réussir un plat inspiré de leur enfance, c’est l’occasion de se reprendre. Pour l’occasion, une petite entorse est faite à la compétition...

Dimanche, 17 h, ICI Radio-Canada Télé.

Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal

Plus récent opus de la franchise «Indiana Jones» (2008), en attendant un nouveau volet annoncé pour 2021. En 1957, notre archéologue incarné par Harrison Ford part cette fois à la recherche d’un mystérieux crâne de cristal convoité par un commando soviétique. Avec, aussi, Cate Blanchett.

Dimanche, 20 h, TVA.

J. A. Martin Photographe

Le film de Jean Beaudin de 1977 aura donné à Monique Mercure l’occasion d’offrir l’une des plus grandes prestations de sa carrière, qui lui a notamment valu le prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes. La regrettée actrice y partageait le haut de l’affiche avec Marcel Sabourin, dans la peau d’un couple qui se redécouvre sur la route du Québec après 15 ans de mariage, au gré du métier de photographe de l’homme. L’œuvre avait raflé sept prix Génie.

Dimanche, 21 h, ICI ARTV.

Où es-tu?

TVA propose à nouveau cette série documentaire portée par Marie-Claude Barrette, qui rencontre les familles de personnes disparues sans laisser de trace. Dans le premier épisode, on revient sur la disparition de Marilyn Bergeron, survenue en 2008. La jeune femme habitait alors chez ses parents et était sortie prendre une marche, mais elle n’est jamais revenue. Ses parents ont cru au suicide, mais sont maintenant convaincus qu’elle a été victime de trafic humain.

Dimanche, 22 h, TVA.